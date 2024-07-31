Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:21, 31 июля 2024Силовые структуры

У фигуранта дела генерала Булгакова нашли Aston Martin. Как он получил этот роскошный автомобиль?

У фигуранта дела генерала Булгакова нашли премиальный Aston Martin DB9 Coupe
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Один из фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, совладелец Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александр Михайленко при разводе получил 50 процентов компании «Консервпаклам» и роскошный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe. Об этом говорится в решении суда, поступившем в распоряжение ТАСС.

Признать право собственности за Михайленко на транспортное средство марки Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска

решение суда

Михайленко арестован по обвинению в растрате

Михайленко проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Растрата»). Вместе с ним по этому делу арестованы двое других руководителя ГПК — Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова.

В прошлом Михайленко служил в тыловых подразделениях Вооруженных сил России и занимал должность главы Третейского суда Минобороны. Позже он оставил военную службу и перешел на работу в администрацию президента России, а в 2019 году стал совладельцем ГПК, выпускающего и поставляющего сухпайки в войска.

Архивное фото

Архивное фото

Фото: VanderWolf Images / Shutterstock / Fotodom

Михайленко также является совладельцем компании «Консервпаклам», производящей мясные консервы для ГПК. Его родственник владеет компанией «Бруно», которая поставляла в Грязинский пищевой комбинат упаковку, бумагу и картон.

У генерала Булгакова нашли необычные картины

Ранее в июле сообщалось, что в местах жительства Булгакова прошли обыски. Силовики обнаружили дома у генерала армии картины, на которых изображены экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу и его заместители в образах дворян и революционеров.

При этом ни в квартире, ни в частном доме Булгакова не было наличных денег, дорогих шуб или украшений, а только коллекция более чем из 70 наград и необычные картины. Известно также, что из квартиры накануне обысков могли вывезти дорогие итальянские трюмо.

Генерал Булгаков действовал в интересах ГПК

Следствие считает, что долгое время Булгаков, используя служебное положение, действовал в интересах ГПК. Фигуранты создали систему, при которой в войска, в том числе во время проведения специальной военной операции, поставлялись некачественные индивидуальные рационы: говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. Таким образом армии поставили девять миллионов пайков. Сумма ущерба по уголовному делу Булгакова составила 1,3 миллиарда рублей.

Сообщалось, что Булгаков находился в Сирии с 2017 года и уже тогда военнослужащие жаловались на качество продуктов, поставляемых из России. Российским бойцам приходилось питаться за свой счет, так как проблемы с продовольствием никто не решал.

Материалы по теме:
Бывший замглавы Минобороны просил не отправлять его в СИЗО. Его арестовали накануне по делу о коррупции
Бывший замглавы Минобороны просил не отправлять его в СИЗО. Его арестовали накануне по делу о коррупции
27 июля 2024
Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Из-за него недоедали бойцы СВО и военные в Сирии
Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Из-за него недоедали бойцы СВО и военные в Сирии
26 июля 2024

Кроме того, уже после ареста Булгакова канал «Военный осведомитель» написал, что теперь у него «можно будет спросить, куда же осенью 2022 года со складов подевались полтора миллиона комплектов военной формы». О пропаже одежды для мобилизованных с пунктов приема личного состава тогда говорил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о единовременной выплате решившим служить в зоне СВО по контракту

      Россияне назвали самые зеленые города страны

      Китай осудил убийство главы политбюро ХАМАС в Иране

      Способность Украины самостоятельно покрыть потребности в финансах оценили

      В Литве объявили набор волонтеров по гражданской обороне

      Врач назвал лучший напиток для утоления жажды

      Помилованного Путиным военного задержали в российском регионе

      45-летняя актриса Кейт Хадсон показала фигуру в бикини

      В Казахстане решили оценить честность и справедливость силовиков

      В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше