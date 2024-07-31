У фигуранта дела генерала Булгакова нашли Aston Martin. Как он получил этот роскошный автомобиль?

У фигуранта дела генерала Булгакова нашли премиальный Aston Martin DB9 Coupe

Один из фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, совладелец Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александр Михайленко при разводе получил 50 процентов компании «Консервпаклам» и роскошный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe. Об этом говорится в решении суда, поступившем в распоряжение ТАСС.

Признать право собственности за Михайленко на транспортное средство марки Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска решение суда

Михайленко арестован по обвинению в растрате

Михайленко проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Растрата»). Вместе с ним по этому делу арестованы двое других руководителя ГПК — Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова.

В прошлом Михайленко служил в тыловых подразделениях Вооруженных сил России и занимал должность главы Третейского суда Минобороны. Позже он оставил военную службу и перешел на работу в администрацию президента России, а в 2019 году стал совладельцем ГПК, выпускающего и поставляющего сухпайки в войска.

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Михайленко также является совладельцем компании «Консервпаклам», производящей мясные консервы для ГПК. Его родственник владеет компанией «Бруно», которая поставляла в Грязинский пищевой комбинат упаковку, бумагу и картон.

У генерала Булгакова нашли необычные картины

Ранее в июле сообщалось, что в местах жительства Булгакова прошли обыски. Силовики обнаружили дома у генерала армии картины, на которых изображены экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу и его заместители в образах дворян и революционеров.

При этом ни в квартире, ни в частном доме Булгакова не было наличных денег, дорогих шуб или украшений, а только коллекция более чем из 70 наград и необычные картины. Известно также, что из квартиры накануне обысков могли вывезти дорогие итальянские трюмо.

Генерал Булгаков действовал в интересах ГПК

Следствие считает, что долгое время Булгаков, используя служебное положение, действовал в интересах ГПК. Фигуранты создали систему, при которой в войска, в том числе во время проведения специальной военной операции, поставлялись некачественные индивидуальные рационы: говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. Таким образом армии поставили девять миллионов пайков. Сумма ущерба по уголовному делу Булгакова составила 1,3 миллиарда рублей.

Сообщалось, что Булгаков находился в Сирии с 2017 года и уже тогда военнослужащие жаловались на качество продуктов, поставляемых из России. Российским бойцам приходилось питаться за свой счет, так как проблемы с продовольствием никто не решал.

Кроме того, уже после ареста Булгакова канал «Военный осведомитель» написал, что теперь у него «можно будет спросить, куда же осенью 2022 года со складов подевались полтора миллиона комплектов военной формы». О пропаже одежды для мобилизованных с пунктов приема личного состава тогда говорил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.