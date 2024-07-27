Бывший замглавы Минобороны просил не отправлять его в СИЗО. Его арестовали накануне по делу о коррупции

Бывший замминистра обороны Булгаков просил не отправлять его в СИЗО

Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по уголовному делу о коррупции, просил суд не заключать его под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Булгаков просил отпустить его под залог или заключить под домашний арест

По данным источника агентства в правоохранительных органах, суд счел недостаточно убедительными доводы защиты Булгакова и самого генерала. Следствие настаивало на заключении военного под стражу до осени 2024 года, однако другая сторона «просила избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например, отпустить его под залог или домашний арест».

Доводы следствия судом оценены как достаточно убедительные, не опровергающие основания, указанные в ходатайстве об избрании генералу армии Булгакову меры пресечения в виде заключения под стражу источник ТАСС в правоохранительных органах

Защита Булгакова и он сам настаивали, что он не намерен скрываться от следствия, а также не может повлиять на других фигурантов дела и свидетелей, поскольку его уволили из Минобороны еще в 2022 году.

Генерала задержали и арестовали накануне

О задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова стало известно 26 июля. По ходатайству следствия его отправили в московское СИЗО «Лефортово».

Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы.

В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск. Он стал первым генералом армии в истории современной России, который попал под следствие.

ФСБ сообщила накануне, что «в рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности» Булгаков отправлен в изолятор. Дело расследуется совместно с МВД и СК.

Булгаков был связан с крупным пищевым комбинатом

Булгаков действовал в интересах Грязинского пищевого комбината. При нем сформировалась система, когда военным поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости. При этом сам генерал мог получать откаты от контрактов.

Кроме того, появились подробности про подельника бывшего замминистра обороны Булгакова. В частности, Александр Михайленко владел компанией по производству свинины. Именно ей, по версии следствия, заменяли говядину в сухпайках для военных.

15,2 миллиона рублей заработал Булгаков в 2018 году

Из последней открытой декларации Булгакова следует, что в 2018 году он заработал 15,2 миллиона рублей. Большая часть имущества записана на его супругу.