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18:03, 2 августа 2024Бывший СССР

Пророссийское подполье на Украине сорвало переброску войск ВСУ

Лебедев: на Украине подполье сорвало переброску войск ВСУ под Черниговом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Участники пророссийского подполья на Украине сорвали переброску войск и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Черниговом, уничтожив релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, передает РИА Новости.

«Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту», — сказал он.

По словам подпольщика, диверсия если не остановила, то сильно задержала переброску техники и подразделений украинской армии. Он отметил, что это даст российским военным время на подготовку к прибытию украинских войск.

Ранее Лебедев заявил, что в районе Одессы на юге Украины были уничтожены две зенитных ракетных комплекса Patriot. Он сообщил, что взрывы раздались в районе поселка Котовского, где располагается воинская часть украинской армии.

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      Александр Курбатов
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