Раскрыты последствия попытки атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

В Староминском районе Краснодарского края из-за взрыва дрона загорелся сарай

Из-за падения и взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староминском районе Краснодарского края загорелся сарай и окна прилегающего к нему домовладения. Последствия попытки атаки раскрыл глава района Владимир Горб в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. По прибытии на место было произведено оцепление прилегающего участка местности, эвакуированы жители, в количестве 8 человек в гостиницу станицы Староминской до обследования участка падения БПЛА», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что впоследствии на месте происшествия начался пожар. Его ликвидировали сотрудники МЧС. Жителям пострадавшего дома, как пообещал глава района, окажут всю необходимую помощь.

Над Кубанью в ночь на пятницу, 2 августа, перехватили четыре беспилотника ВСУ. Еще два дрона средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью. Ночью под удар ВСУ также попал Севастополь. В городе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект, фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома. Никто, предварительно, не пострадал.