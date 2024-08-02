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08:18, 2 августа 2024Россия

Раскрыты последствия попытки атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

В Староминском районе Краснодарского края из-за взрыва дрона загорелся сарай

Фото: Globallookpress.com

Из-за падения и взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староминском районе Краснодарского края загорелся сарай и окна прилегающего к нему домовладения. Последствия попытки атаки раскрыл глава района Владимир Горб в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. По прибытии на место было произведено оцепление прилегающего участка местности, эвакуированы жители, в количестве 8 человек в гостиницу станицы Староминской до обследования участка падения БПЛА», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что впоследствии на месте происшествия начался пожар. Его ликвидировали сотрудники МЧС. Жителям пострадавшего дома, как пообещал глава района, окажут всю необходимую помощь.

Над Кубанью в ночь на пятницу, 2 августа, перехватили четыре беспилотника ВСУ. Еще два дрона средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью. Ночью под удар ВСУ также попал Севастополь. В городе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект, фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома. Никто, предварительно, не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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