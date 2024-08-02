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16:01, 2 августа 2024Россия

Развожаев анонсировал уничтожение попавшей в дом в Севастополе части ракеты ATACMS

Попавшую в дом в Севастополе часть ракеты ATACMS уничтожат на полигоне

Фото: U.S. Army Acquisition Support Center / Wikimedia

Часть ракеты ATACMS, попавшую на крышу дома в Севастополе, уничтожат на полигоне. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, это произойдет в районе от 16:00 до 17:00 по местному времени.

«Сотрудники севастопольского управления МЧС России на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение фугасной части ракеты ATACMS», — написал чиновник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь в ночь на пятницу, 2 августа. В городе объявляли баллистическую угрозу, а затем сообщалось о поражении нескольких воздушных целей. На улице Симонка в Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома и застряла на техническом этаже, часть суббоеприпасов от сбитой АTACMS упала на проспекте Генерала Острякова.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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