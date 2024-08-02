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12:25, 2 августа 2024Ценности

Рианна показала фигуру в нижнем белье для рекламы

Певица Рианна показала фигуру в нижнем белье для рекламы бренда Savage X Fenty

Фото: SavageX

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда Savage X Fenty. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте марки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 36-летняя исполнительница предстала, лежа на диване, в леопардовом комплекте нижнего белья, состоящем из трусов и бюстгальтера с поролоновой чашкой. Помимо этого, звезда надела босоножки на высоком каблуке и с завязками вдоль лодыжки. При этом Рианна показала подтянутую фигуру.

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В качестве украшений знаменитость выбрала несколько колец. Вдобавок она распустила завитые в кудри волосы оттенка блонд. В то же время визажисты сделали ей макияж с акцентом на губах.

В июле Рианна подняла юбку и обнажила ягодицы на улице. Певица прошлась перед камерой в плиссированной мини-юбке бренда Miu Miu и голубой оверсайз-рубашке.

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      Екатерина Ештокина
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