Певица Рианна показала фигуру в нижнем белье для рекламы бренда Savage X Fenty

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда Savage X Fenty. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте марки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 36-летняя исполнительница предстала, лежа на диване, в леопардовом комплекте нижнего белья, состоящем из трусов и бюстгальтера с поролоновой чашкой. Помимо этого, звезда надела босоножки на высоком каблуке и с завязками вдоль лодыжки. При этом Рианна показала подтянутую фигуру.

В качестве украшений знаменитость выбрала несколько колец. Вдобавок она распустила завитые в кудри волосы оттенка блонд. В то же время визажисты сделали ей макияж с акцентом на губах.

В июле Рианна подняла юбку и обнажила ягодицы на улице. Певица прошлась перед камерой в плиссированной мини-юбке бренда Miu Miu и голубой оверсайз-рубашке.