Россия и Украина обменялись гражданами

Омбудсмен Москалькова: Россия вернула с территории Украины двух человек

Россия вернула с территории Украины двух человек — 13-летнего подростка и совершеннолетнюю россиянку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, после того как Киев и Москва обменялись гражданами, смогли воссоединиться сразу четыре семьи.

«Тринадцатилетнего мальчика возвращают в Российскую Федерацию для воссоединения со своей мамой (...) [Также возвращают] гражданку Российской Федерации, которая несколько лет назад выехала на территорию Украины для ухода за отцом и не могла вернуться домой», — написала Москалькова.

В свою очередь, Россия выдала одну совершеннолетнюю гражданку Украины для воссоединения с дочерью и еще двух подростков — брата и сестру. Омбудсмен отметила, что гуманитарная акция прошла при поддержке Минобороны России и Международного Комитета Красного Креста.

Ранее сегодня, 2 августа, стало известно, что Россия передала Киеву 250 тел солдат Вооруженных сил Украины. Взамен Москва получила тела 38 человек.