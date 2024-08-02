Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 2 августа 2024Россия

Россия и Украина обменялись гражданами

Омбудсмен Москалькова: Россия вернула с территории Украины двух человек
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия вернула с территории Украины двух человек — 13-летнего подростка и совершеннолетнюю россиянку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, после того как Киев и Москва обменялись гражданами, смогли воссоединиться сразу четыре семьи.

«Тринадцатилетнего мальчика возвращают в Российскую Федерацию для воссоединения со своей мамой (...) [Также возвращают] гражданку Российской Федерации, которая несколько лет назад выехала на территорию Украины для ухода за отцом и не могла вернуться домой», — написала Москалькова.

В свою очередь, Россия выдала одну совершеннолетнюю гражданку Украины для воссоединения с дочерью и еще двух подростков — брата и сестру. Омбудсмен отметила, что гуманитарная акция прошла при поддержке Минобороны России и Международного Комитета Красного Креста.

Ранее сегодня, 2 августа, стало известно, что Россия передала Киеву 250 тел солдат Вооруженных сил Украины. Взамен Москва получила тела 38 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Гершкович перед освобождением из российской тюрьмы обратился к Путину с просьбой. О чем он написал президенту?

      Антиутопии Оруэлла уступили по популярности книгам российских классиков

      Украина вышла из соглашений об использовании правительственной связи с Россией и РБ

      Генпрокурор попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Савельева

      У летевшего из Турции российского самолета со 145 пассажирами отказал двигатель

      Названы провоцирующие старение неочевидные факторы

      Россиянам предложили «буханку» за два миллиона

      В Кремле рассказали о звонке Путина Лукашенко с благодарностью за помощь в обмене

      Популярная рэперша спровоцировала слухи о приеме «Оземпика»

      World Boxing поддержала выступление провалившей гендерный тест боксерши на Олимпиаде-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше