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10:08, 2 августа 2024Россия

Россияне оценили работу Путина на посту президента

ФОМ: 83 процента россиян положительно оценили работу Путина на посту президента

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Роботу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 83 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Восемь процентов респондентов заявили, что оценивают работу главы государства скорее плохо, еще девять процентов не смогли определиться с ответом. Кроме того, 81 процент опрошенных сообщили, что доверяют Путину, отрицательно по этому поводу высказались 10 процентов, 9 процентов собеседников ФОМ затруднились ответить на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 26 по 28 июля 2024 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны. На вопросы ответили 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее фонд сообщал, что Путину доверяют 80 процентов россиян, а его работу на посту президента оценивает положительно 81 процент граждан страны.

19 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что высокие рейтинги не сказываются на работе Путина. По его словам, президент осуществляет свои обязанности без оглядки на популярность.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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