Россиянин перевернул коляску с пятимесячной девочкой

В Петербурге пьяный мужчина перевернул коляску с пятимесячной девочкой

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина перевернул коляску с пятимесячной девочкой на Шлиссельбургском проспекте. Ребенку после случившегося потребовалась госпитализация. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, женщина позвонила в полицию накануне вечером, россиянка рассказала, что неизвестный в их дворе перевернул коляску с ее ребенком.

Прибывшие по вызову оперативники задержали 40-летнего горожанина в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел, составили протокол и поместили в камеру.

Девочку отвезли в больницу имени Раухфуса. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, младенец отделался испугом и ушибами головы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали ранее судимого 27-летнего уголовника, обвиняемого в похищении ребенка.

Злоумышленник вырвал младенца из рук 38-летней матери на детской площадке и бросился бежать. Прохожие бросились в погоню за ним. Когда преследователи были уже рядом, он кинул ребенка на землю.