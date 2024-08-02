Российского девятиклассника избили из-за вейпа

В Санкт-Петербурге девятиклассника избили из-за вейпа

Девятиклассника избили из-за вейпа на проспекте Просвещения в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, на российского подростка напали сверстники. В ходе драки они отобрали у него электронные сигареты и поспешили скрыться. Пострадавшего школьника с ушибами доставили в детскую городскую больницу № 2. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

До этого стало известно, что в Ленинградской области подросток избил сверстника до разрыва селезенки. Это произошло на выезде, куда оба участника конфликта приехали в составе баскетбольной команды.

Врачи оценили состояние пострадавшего ребенка как тяжелое, его поместили в реанимационное отделение. Его обидчик в 2015 году получил российское гражданство.