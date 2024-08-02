Актриса Шэрон Стоун объяснила появление синяка под глазом травмой в отеле

Американская актриса, продюсер и модель Шэрон Стоун объяснила причину появления синяка на лице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя звезда «Основного инстинкта» рассказала, что в последнее время побывала в нескольких отелях подряд в разных странах. По ее словам, в одной из гостиниц в Турции, встав посреди ночи в туалет, она ударилась, вследствие чего она получила травму под глазом.

«Я знаю, что вы очень обеспокоились тем, что у меня на лице синяк. Никто меня не обидел, и я отлично провожу время. Меня отлично встречают, где бы я ни была. Я отлично провожу время, а гематома уже проходит. Спасибо большое, что переживаете за меня», — высказалась она.

Ранее в августе Шэрон Стоун с гематомой на лице снялась в откровенном топе. На размещенном фото звезда позировала перед камерой в полный рост на выходе из лифта в отеле в Турции.