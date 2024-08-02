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13:15, 2 августа 2024Силовые структуры

Сотрудники охраны президента поприветствовали освобожденного Красикова

Песков: сотрудники охраны президента РФ приветствовали освобожденного Красикова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сотрудники охраны президента России тепло поприветствовали освобожденного Вадима Соколова (Красикова). Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Красиков был их сослуживцем по спецподразделению ФСБ РФ «Альфа», отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт прокомментировал решение страны освободить россиянина Красикова, приговоренного к пожизненному заключению в Германии.

1 августа в московский аэропорт Внуково из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными. Их встретил президент России Владимир Путин.

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      Екатерина Кашурникова
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