Совфед одобрил закон об обязанности владельцев каналов сообщать о себе в Роскомнадзор

Совфед одобрил закон о регистрации владельцев каналов в Роскомнадзоре

Совет Федерации в пятницу, 2 августа, одобрил закон, обязующий владельцев каналов и страниц, на которые подписано больше 10 тысяч человек, регистрироваться в Роскомнадзоре. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новой норме, владельцы страниц в соцсетях, на которые подписано более 10 тысяч человек, с 1 ноября 2024 года будут должны сообщать в Роскомнадзор сведения о себе. Роскомнадзор будет вести перечень таких страниц.

Владельцы каналов, сведения о которых не будут включены в перечень, не смогут публиковать у себя на страницах рекламу и предложения по их финансированию. Информацию из таких каналов запретят репостить.