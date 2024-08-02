Стало известно о выходе российских военных на важную трассу в ДНР

Военкор Котенок: российские военные перерезали трассу Угледар — Константиновка

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР), выйдя на важную трассу. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Угледарское направление — ВС (Вооруженные силы — прим. «Ленты.ру») РФ, до этого установившие огневой контроль над дорогой Угледар — Константиновка, вышли к трассе и перерезали ее», — написал военкор.

2 августа стало известно о попадании «в клещи» части группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Российские военные в районе Желанного выбили украинские подразделения с флангов и фактически окружили их.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснял причины продвижения армии России на фронте. По его словам, это происходит из-за невозможности укомплектовать новые бригады ВСУ.