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13:19, 2 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о выходе российских военных на важную трассу в ДНР

Военкор Котенок: российские военные перерезали трассу Угледар — Константиновка

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР), выйдя на важную трассу. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Угледарское направление — ВС (Вооруженные силы — прим. «Ленты.ру») РФ, до этого установившие огневой контроль над дорогой Угледар — Константиновка, вышли к трассе и перерезали ее», — написал военкор.

2 августа стало известно о попадании «в клещи» части группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Российские военные в районе Желанного выбили украинские подразделения с флангов и фактически окружили их.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснял причины продвижения армии России на фронте. По его словам, это происходит из-за невозможности укомплектовать новые бригады ВСУ.

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      Екатерина Грищенко
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