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14:15, 2 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном котле ВСУ в Угледаре

ТАСС: подразделения ВСУ в Угледаре могут оказаться в котле

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Угледаре, могут оказаться в котле, передает ТАСС.

«Оперативная обстановка на угледарском направлении складывается таким образом, что украинская армия в самом городе рискует оказаться в котле», — сообщил собеседник агентства в силовых структурах.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под артиллерийский огневой контроль транспортный узел в районе Угледара Донецкой народной республики. Отмечается, что огневой контроль был достигнут благодаря активному продвижению Российской армии в городе.

Помимо этого, в клещах находится часть группировки ВСУ на покровском направлении в районе населенного пункта Желанное. Подразделения украинской армии, как отметили в силовых структурах, с флангов были выбиты, что может говорить о фактическом окружении группировки.

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      Валентин Карант
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