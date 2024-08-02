Стало известно об ударе по аэропорту с военными ВСУ в Сумах

Лебедев: было нанесено два удара по аэропорту с военными ВСУ в Сумах

Российские военные нанесли два удара по аэропорту, где находилось большое количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, пишет РИА Новости.

«По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города», — рассказал он.

По словам подпольщика, в аэропорту уже длительное время нет летного состава и он используется как учебная база для пилотов FPV-дронов.

Участники пророссийского подполья на Украине сорвали переброску войск и техники ВСУ под Черниговом, уничтожив релейный шкаф на железной дороге. По словам подпольщика, диверсия если не остановила, то сильно задержала переброску техники и подразделений украинской армии.

