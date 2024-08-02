Совфед одобрил запрет треш-стримов

Совфед одобрил законы о запрете треш-стримов и наказании за их распространение

Совет Федерации в пятницу, 2 августа, одобрил пакет законов, определяющих в российском законодательстве понятие треш-стрима и наказание за его распространение. О том, что верхняя палата парламента одобрила запрет треш-трансляций, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что первый закон разъясняет понятие «треш-стрим» и устанавливает, что доступ к такой информации будет ограничиваться. Вторая инициатива признает подобные трансляции отягчающим обстоятельством при совершении преступления, соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс России.

Еще один документ вводит административную ответственность за распространение треш-стримов. Размер штрафа для граждан составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до одного миллиона рублей. Наряду со штрафами предусматривается конфискация оборудования, с помощью которого создавался такой контент.

Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что работа над этими законами велась более трех лет. По его словам, данные инициативы стали ответом на запрос общества.

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов в третьем чтении 30 июля. Уточнялось, что, согласно новой норме, владельцы соцсетей будут обязаны выявлять подобные трансляции. Меры по ограничению к ресурсам, на которых распространяются треш-стримы, должны будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

В январе 2023 года Пушков попросил российские телеканалы не приглашать треш-стримеров на различные дискуссии и ток-шоу. Он заявил, что считает поведение треш-стримеров аморальным.

