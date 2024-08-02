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15:21, 2 августа 2024Интернет и СМИ

Совфед одобрил запрет треш-стримов

Совфед одобрил законы о запрете треш-стримов и наказании за их распространение

Фото: Jesus Loves Austin / Unsplash

Совет Федерации в пятницу, 2 августа, одобрил пакет законов, определяющих в российском законодательстве понятие треш-стрима и наказание за его распространение. О том, что верхняя палата парламента одобрила запрет треш-трансляций, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что первый закон разъясняет понятие «треш-стрим» и устанавливает, что доступ к такой информации будет ограничиваться. Вторая инициатива признает подобные трансляции отягчающим обстоятельством при совершении преступления, соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс России.

Еще один документ вводит административную ответственность за распространение треш-стримов. Размер штрафа для граждан составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до одного миллиона рублей. Наряду со штрафами предусматривается конфискация оборудования, с помощью которого создавался такой контент.

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Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что работа над этими законами велась более трех лет. По его словам, данные инициативы стали ответом на запрос общества.

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов в третьем чтении 30 июля. Уточнялось, что, согласно новой норме, владельцы соцсетей будут обязаны выявлять подобные трансляции. Меры по ограничению к ресурсам, на которых распространяются треш-стримы, должны будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

В январе 2023 года Пушков попросил российские телеканалы не приглашать треш-стримеров на различные дискуссии и ток-шоу. Он заявил, что считает поведение треш-стримеров аморальным.

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      Маргарита Щигарева
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