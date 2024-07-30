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15:20, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете треш-стримов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете треш-стримов. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что законопроект дополнит закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно новой норме, владельцы соцсетей будут обязаны выявлять подобные трансляции. Кроме того, запрещается распространять такие стримы среди детей.

Также, согласно законопроекту, меры по ограничению к ресурсам, на которых распространяются треш-стримы, должны будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Кроме того, тех, кто проводит такие трансляции, будут привлекать к административной ответственности. Штраф в этом случае будет составлять до миллиона рублей.

В февраля законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Отмечалось, что под треш-стримами будет пониматься противоправный контент, содержащий демонстрацию жестокости или последствия таких действий.

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