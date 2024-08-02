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21:07, 2 августа 2024Силовые структуры

Суд рассмотрит ходатайство об аресте Савельева в закрытом режиме

Суд рассмотрит ходатайство об аресте сенатора Савельева в закрытом режиме

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации заказной расправы, в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное решение огласил судья Тимур Вахрамеев.

Савельев подозревается в подготовке заказной расправы над своим компаньоном. Согласно версии следствия, сенатор, испытывая личную неприязнь к партнеру по бизнесу, поручил организовать расправу над ним. За выполненное «задание» он пообещал киллеру 100 тысяч долларов.

Ранее в коттедже Савельева, расположенном в Одинцовском районе Московской области, прошел обыск. По предварительным данным, в это время в доме находились супруга и сыновья сенатора.

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      Маргарита Пименова
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