Сын задержанного сенатора Савельева рассказал о взаимоотношениях с отцом

«112»: сын задержанного сенатора Савельева заявил, что мало общается с отцом

Сын задержанного сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева от первого брака Степан рассказал о взаимоотношениях с отцом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Члена Совфеда задержали 2 августа на выходе из здания верхней палаты. Его подозревают в подготовке заказной расправы над деловым партнером.

Савельев-младший признался, что мало общается с отцом. Их общение сводится к поздравлениям с праздниками, добавил он.

Ранее Жена сенатора Ольга рассказала о предупреждении мужа незадолго до его задержания. Политик попросил ее не приезжать в Россию из-за рубежа, где учатся другие дети политика. Женщина отметила, что не думала о связи просьбы мужа с уголовным преследованием. «Он мне говорил, что сложное время, но оно сложное у нас уже два года», — пояснила она.