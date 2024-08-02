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18:05, 2 августа 2024Россия

Жена задержанного сенатора Савельева рассказала о предупреждении мужа

Жена сенатора Савельева рассказала, что тот просил ее не приезжать в Россию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жена задержанного сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева Ольга рассказала о предупреждении мужа — тот просил ее не приезжать в Россию из-за рубежа, где учатся их дети, сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина заявила, что она не предполагала, что просьба мужа может быть связана с уголовным делом. По ее мнению, Савельева могли подставить.

«Я думаю, что мы справимся. Я думаю, что это недоразумение, я очень в это верю. Я знаю просто своего мужа, поэтому это какой-то бред, это какая-то подстава. У меня есть предположения, откуда, но сейчас нужно время какое-то (...). Он мне говорил, что сложное время, но оно сложное у нас уже два года, поэтому я не могла предположить, что это связано с уголовным делом», — заявила Ольга Савельева.

Ранее в пятницу, 2 августа, на выходе из здания Совета Федерации задержали сенатора Дмитрия Савельева, с которого сняли неприкосновенность. Его подозревают в подготовке заказной расправы над своим компаньоном. За выполненное «задание» он пообещал киллеру 100 тысяч долларов. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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      Елена Торубарова
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