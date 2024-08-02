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16:05, 2 августа 2024Наука и техника

Tesla засудит производителя аксессуаров для зарядки

Jalopnik: Tesla подала в суд на производителя зарядки для электрокаров

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

Американская компания Tesla подала в суд на стартап EVject, который производит зарядные устройства для автомобилей бренда. Об этом сообщает издание Jalopnik.

Компания Илона Маска направила иск в федеральный суд против стартапа EVject. Фирма производит адаптеры с функцией автоматического извлечения зарядки. В Tesla обвинили EVject в выпуске небезопасных зарядных устройств и потребовали запретить продажи аксессуаров в США.

После завершения зарядки электрокара Tesla его владелец должен выйти из машины, отключить зарядный провод и закрыть лючок на машине. Продукт EVject Escape Connector позволяет прерывать или завершать процесс зарядки, не покидая салон автомобиля — когда владелец электрокара начинает движение, адаптер автоматически отстегивается от зарядной станции. В EVject заявили, что подобный аксессуар позволит водителю Tesla быстро покидать место зарядки в случае угрозы жизни — например, ограбления или пожара.

По словам представителей Tesla, аксессуар EVject не имеет защиты от перегрева. В ходе тестов специалисты корпорации выяснили, что при зарядке поверхность адаптеров может нагреваться до 100 градусов. В иске говорится, что из-за этого может загореться как электрокар, так и зарядная станция Supercharger.

В конце июля Tesla призвала обладателей электромобилей не использовать мокрые полотенца для зарядки транспортных средств. Ранее полотенца начали применять для охлаждения проводов зарядных станций.

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      Андрей Ставицкий
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