Тренер оставшейся без медали на ОИ россиянки раскритиковал судейство

Тренер сборной России Рыжков раскритиковал судейство прыжков на батуте на ОИ

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков раскритиковал судейство на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Чемпионат».

Он отметил, что с ним согласны президент Федерации прыжков на батуте России, а также личный тренер Анжелы Бладцевой — единственной россиянки на Играх. «При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку техники. Что имеем, то имеем. Да, она где-то не справилась с психологией. Молодая. Честно сказать, непонятно», — добавил Рыжков.

Бладцева на Играх в Париже осталась без медали, она получила за выступление 55,020 балла и заняла пятое место в финале соревнований. Олимпийской чемпионкой стала британка Брайони Пейдж, набравшая 56,480 балла.

Игры в Париже завершатся 11 августа. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.