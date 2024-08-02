Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Феликс Оже-Альяссим
0:2
Завершен
Карлос Алькарас
Олимпиада (м)
Новак Джокович
Сегодня
20:00 (Мск)
Лоренцо Музетти
Олимпиада (м)
Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
Олимпийские игры (м)|Группа B. 3-й тур
Акрон
Завтра
15:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Зенит
Завтра
17:30 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
17:24, 2 августа 2024Спорт

Тренер оставшейся без медали на ОИ россиянки раскритиковал судейство

Тренер сборной России Рыжков раскритиковал судейство прыжков на батуте на ОИ

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков раскритиковал судейство на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Чемпионат».

Он отметил, что с ним согласны президент Федерации прыжков на батуте России, а также личный тренер Анжелы Бладцевой — единственной россиянки на Играх. «При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку техники. Что имеем, то имеем. Да, она где-то не справилась с психологией. Молодая. Честно сказать, непонятно», — добавил Рыжков.

Бладцева на Играх в Париже осталась без медали, она получила за выступление 55,020 балла и заняла пятое место в финале соревнований. Олимпийской чемпионкой стала британка Брайони Пейдж, набравшая 56,480 балла.

Игры в Париже завершатся 11 августа. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о сотрудниках ГРУ и «Альфы» среди вернувшихся при обмене заключенных

      Синоптики предупредили о приближающихся магнитных бурях

      Президенту Литвы вручили проект декрета о составе нового правительства

      Микроквартиры в Москве оказались дороже нормальных

      Стало известно о долгах сенатора Савельева

      Экс-полковник СБУ рассказал о тактическом кризисе в ВСУ

      Объедавший российских пчеловодов медведь переключился на кормушку кабанов

      Число жертв взрыва и обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло

      Трамп назвал Харрис третьесортным кандидатом в президенты

      Россиянам рассказали о последствиях употребления двух зубчиков чеснока в день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше