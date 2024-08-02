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16:26, 2 августа 2024Наука и техника

У самолета-заправщика Boeing KC-46 ВВС США обнаружили новую проблему

Defense News: у самолета Boeing KC-46 ВВС США обнаружена проблема с насосом

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

У самолета Boeing KC-46 Военно-воздушных сил (ВВС) США обнаружена проблема с топливным насосом. Об этом сообщает Defense News.

Новая проблема отнесена к первой категории важности, поскольку накладывает серьезные ограничения на безопасную эксплуатацию самолета. Как выяснили ВВС и компания Boeing, вибрации от топливного насоса могут приводить к возникновению повреждений воздуховодов в системе отбора воздуха самолета-заправщика.

В настоящее время стороны проверяют возможность найти обходной путь для решения обнаруженной проблемы, в результате чего ее категория важности может быть понижена.

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Издание напоминает, что ранее у KC-46 были найдены проблемы с искажением изображения, получаемого камерой самолета в процессе дозаправки, и неполадки из-за конструкции привода стрелы танкера.

В феврале издание сообщило, что три крупные программы Пентагона — танкера-заправщика KC-46A Pegasus, учебно-тренировочного самолета T-7A Red Hawk и дрона-заправщика MQ-25 Stingray — по итогам III квартала 2023-го принесли компании Boeing убытки.

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      Иван Потапов
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