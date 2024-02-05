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19:08, 5 февраля 2024Наука и техника

Компания Boeing сообщила об убытках от программ Пентагона

Boeing: три программы Пентагона по итогам III квартала 2023-го принесли убытки

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Три крупные программы Пентагона — танкера-заправщика KC-46A Pegasus, учебно-тренировочного самолета T-7A Red Hawk и дрона-заправщика MQ-25 Stingray — по итогам III квартала 2023-го принесли компании Boeing убытки. Об этом со ссылкой на гиганта аэрокосмической индустрии сообщает издание Defense News.

Общая сумма убытков составила 139 миллионов долларов. Программы танкера-заправщика, учебно-тренировочного самолета и дрона-заправщика объединяет то обстоятельство, что их регулирование происходит в рамках контрактов с фиксированной ценой.

В Boeing отказались сообщить об убытках по каждому из проектов, однако отметили, что эти суммы достаточно малы. «В целом за 2023 год оборонный бизнес Boeing потерял 1,8 миллиарда долларов, хотя это меньше, чем 3,5 миллиарда убытков в 2022-м», — резюмирует издание.

Ранее Bloomberg сообщил, что военно-промышленный комплекс США получит до 35 миллиардов долларов лишь за счет заказов американского правительства, которые будут вскоре размещены в рамках нового пакета помощи Украине.

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      Иван Потапов
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