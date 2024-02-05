Прибыль оборонной промышленности США от нового пакета помощи Украине оценили

Bloomberg: ВПК США получит до 35 млрд долларов за заказы по пакету помощи Киеву

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США получит до 35 миллиардов долларов лишь за счет заказов американского правительства, которые будут вскоре размещены в рамках нового пакета помощи Украине. О будущей прибыли оборонной промышленности США сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в опубликованном Сенатом Конгресса США двухпартийном законопроекте о дополнительном финансировании указаны такие крупные оборонные корпорации, как Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Boeing Northrop Grumman и HII, ранее известная как Huntington Ingalls Industries. Согласно документу, эти средства будут направлены как на прямые закупки техники, так и на инвестиции по расширению или модернизации производств.

В рамках новых закупок США также намерены потратить 5,4 миллиарда долларов на производство артиллерийских систем, боеприпасы для систем ПВО, технологию борьбы с дронами и критических компонентов крылатых ракет.

Вечером 4 февраля Сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов. 60 миллиардов от этих денег будут отправлены Украине, 14,1 миллиарда — Израилю, 20,23 миллиарда будут потрачены на усиление границы с Мексикой, 2,44 миллиарда — на обеспечение операции против хуситов в Йемене. Также предлагается направить 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.