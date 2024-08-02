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03:16, 2 августа 2024Бывший СССР

У украинских семей в странах Европы отобрали 430 детей

Соцслужба Украины: у украинских семей в странах Европы отобрали 430 детей

Фото: Daniel Reinhardt / Globallookpress.com

Национальная социальная сервисная служба Украины подсчитала, что у украинских семей в странах Европы отобрали 430 детей. Соответствующий комментарий организация дала для «Радио свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией).

Отмечается, что в Германии зафиксировано 122 таких случая, в Польше 39, по 20 случаев в Норвегии и Испании. Глава службы Василий Луцик пояснил, что причиной изъятия детей может стать незнание законодательства европейской страны или разный подход к воспитанию.

«Например, когда ребенка громко ругают на улице, когда ребенка одного, например, в возрасте до десяти лет отправляют в школу, что в принципе в Украине привычно, а во многих странах Европы это запрещено», — пояснил чиновник.

Он добавил, что забрать детей могут и по объективным причинам, например, если у родителей есть проблемы со здоровьем. Европейские социальные службы ставят основной задачей нахождение родственников или законных представителей, готовых приехать, забрать ребенка и заниматься им в дальнейшем.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы просят Россию помочь вернуть детей, изъятых в странах Европейского союза. Отчаявшиеся родители сообщают, что Киев отказывается помочь вернуть им отобранных социальными службами ЕС детей. На тот момент у семей изъяли 225 украинских детей. Больше всего несовершеннолетних соцслужбы отобрали в Германии — 71.

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      Марина Совина
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