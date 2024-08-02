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12:03, 2 августа 2024Россия

Участвовавшего в СВО разведчика из «Призрака» не смогли спасти во время отпуска на Урале

У участвовавшего в СВО разведчика случился сердечный приступ в отпуске на Урале
Боец бригады «Призрак»

Боец бригады «Призрак». Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Разведчика из батальона «Призрак» Вадима Кожевникова, участвовавшего в специальной военной операции (СВО) на Украине, не сумели спасти во время отпуска в поселке Монетный Свердловской области. У российского военнослужащего случился сердечный приступ. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов в Telegram-канале.

Он отметил, что 43-летний боец был награжден медалями «За службу в военной разведке» и «За храбрость» второй степени. Писцов выразил соболезнования родственникам военнослужащего с Урала.

Прощание с Кожевниковым должно пройти 2 августа.

До этого стало известно, что в Саратове участник спецоперации нарвался на грубость в ответ на просьбу предоставить ему надлежащие условия для реабилитации после ранения.

По словам военнослужащего, попытки поговорить с руководством госпиталя ни к чему не привели. После этого журналисты попытались сами связаться с представителем учреждения, но тот, молча выслушав их, бросил трубку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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