Ученые предложили перевезти исчезающие виды животных на Луну

Исчезающие виды животных предложили отправить на Луну

Ученые из США предложили перевезти находящихся под угрозой вымирания животных на Луне. Статья, в которой высказывается эта идея, опубликована в научном журнале BioScience.

Группа ученых под руководством Мэри Хагедорн из Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии охраны природы представила план постройки хранилищ на поверхности Луны. По мнению исследователей, такой шаг позволит гарантированно сохранить образцы наиболее уязвимых исчезающих видов животных, поскольку так они избегут рисков на Земле.

Такое хранилище можно будет расположить возле одного из полюсов Луны, поскольку они постоянно остаются в тени. Температура там держится ниже -196 градусов по Цельсию, так что хранилище будет действовать как своего рода холодильник. Это позволит хранить биологические образцы в течение длительного времени без участия людей и без потребности в источнике энергии для охлаждения. Более того, хранилище будет защищено от других опасностей, таких как стихийные бедствия, изменение климата и геополитические конфликты.

Ученые полагают, что это оптимальный способ долгосрочного учета животных, которых в противном случае можно потерять навсегда. Они, согласно задумке, будут «криоконсервированы», чтобы сохранить их в пригодном для использования состоянии.

Исследователи отметили, что существует множество проблем, которые могут помешать реализации проекта. К ним относятся безопасная доставка образцов на Луну, защита от радиации и объединение стран и организаций по всему миру для строительства и последующей защиты хранилища. Однако они отмечают, что эти действия необходимы, несмотря на эти проблемы, поскольку «угрозы вымирания появляются быстрее, чем возможности сохранять эти виды в естественной среде».

Ранее НАСА заявило, что загадочный объект, который в конце мая нашли в американском лесу, был обломком грузового блока космического корабля Crew Dragon. Обугленную металлическую панель шириной около метра, из которой торчало растрепанное углеволокно, обнаружили на лесной тропе в штате Северная Каролина.