Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:32, 27 июня 2024Из жизни

НАСА подтвердило разгадку тайны найденного в лесу загадочного объекта из космоса

Загадочный объект, упавший в Северной Каролине, был обломком корабля Илона Маска

Фото: Vadim Sadovski / Shutterstock / Fotodom

НАСА заявило, что загадочный объект, который в конце мая нашли в американском лесу, был обломком грузового блока космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщает издание The Sun.

Обугленную металлическую панель шириной около метра, из которой торчало растрепанное углеволокно, обнаружили на лесной тропе в штате Северная Каролина. Находку совершил сотрудник расположенного рядом глэмпинга — туристического лагеря категории люкс. Астрофизик Джонатан Макдауэлл в комментарии изданию Daily Mail узнал в панели фрагмент аппарата Crew Dragon, произведенного компанией Илона Маска SpaceX.

Теперь разгадку, которую предложил специалист, подтвердили и в НАСА. Агентство заявило, что обломок упал из космоса после полета Crew Dragon к МКС. Еще несколько обломков, по его данным, вошли в атмосферу над Саудовской Аравией. Разрушений и пострадавших в результате их падения не выявлено.

Материалы по теме:
Краснее некуда Как США и Китай в 2020 году лишали «Роскосмос» денег и последних надежд на господство
Краснее некудаКак США и Китай в 2020 году лишали «Роскосмос» денег и последних надежд на господство
30 декабря 2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Россия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКСРоссия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
30 мая 2020
Первый батут Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
Первый батутКак Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
1 июня 2020

Всего каждый из многоразовых кораблей Crew Dragon рассчитан на 15 полетов. В настоящее время SpaceX располагает четырьмя пилотируемыми кораблями и планирует построить еще один, который совершит свой первый полет в 2025 году. В компании уверены, что это будет последним построенным Crew Dragon, поскольку пяти таких кораблей достаточно для обеспечения потребностей НАСА.

В начале марта сообщалось, что один из кораблей Crew Dragon доставил на МКС космонавта Александра Гребенкина. Вместе с россиянином на борту находились астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он оскорбил народ». Володин и другие депутаты Госдумы ответили на слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Российские звезды отправились с концертами-сюрпризами в школы

      Бывшего министра обороны ДНР этапируют в колонию. Игорь Стрелков осужден на четыре года

      В Казахстане обвинили Украину в провокации из-за нападения на блогера

      Бизнес в Германии заподозрили в поставках в Россию люксовых машин

      Экс-глава МИД Австрии назвала Средневековьем правовую ситуацию в ЕС

      59-летняя Ирина Безрукова раскрыла секреты молодости

      Джастин Тимберлейк впервые вышел на связь после ареста и разозлил фанатов

      Сотрудницу российского банка заподозрили в мошенничестве на 100 миллионов рублей

      Пассажирка с ребенком перепутала пол стюардессы в США и была снята с рейса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше