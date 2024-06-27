НАСА подтвердило разгадку тайны найденного в лесу загадочного объекта из космоса

Загадочный объект, упавший в Северной Каролине, был обломком корабля Илона Маска

НАСА заявило, что загадочный объект, который в конце мая нашли в американском лесу, был обломком грузового блока космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщает издание The Sun.

Обугленную металлическую панель шириной около метра, из которой торчало растрепанное углеволокно, обнаружили на лесной тропе в штате Северная Каролина. Находку совершил сотрудник расположенного рядом глэмпинга — туристического лагеря категории люкс. Астрофизик Джонатан Макдауэлл в комментарии изданию Daily Mail узнал в панели фрагмент аппарата Crew Dragon, произведенного компанией Илона Маска SpaceX.

Теперь разгадку, которую предложил специалист, подтвердили и в НАСА. Агентство заявило, что обломок упал из космоса после полета Crew Dragon к МКС. Еще несколько обломков, по его данным, вошли в атмосферу над Саудовской Аравией. Разрушений и пострадавших в результате их падения не выявлено.

Всего каждый из многоразовых кораблей Crew Dragon рассчитан на 15 полетов. В настоящее время SpaceX располагает четырьмя пилотируемыми кораблями и планирует построить еще один, который совершит свой первый полет в 2025 году. В компании уверены, что это будет последним построенным Crew Dragon, поскольку пяти таких кораблей достаточно для обеспечения потребностей НАСА.

В начале марта сообщалось, что один из кораблей Crew Dragon доставил на МКС космонавта Александра Гребенкина. Вместе с россиянином на борту находились астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.