Разгадана тайна найденного в лесу загадочного объекта из космоса

В американском лесу нашли обломок космического корабля Илона Маска

Астрофизику Джонатану Макдауэллу удалось идентифицировать загадочный объект, который в конце мая нашли в американском лесу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Обугленную металлическую панель шириной около метра, из которой торчало растрепанное углеволокно, обнаружили на лесной тропе в штате Северная Каролина. Находку совершил сотрудник расположенного рядом глэмпинга — туристического лагеря категории люкс.

Разгадать эту тайну удалось лишь Макдауэллу, к которому Daily Mail обратилось за комментарием. Эксперт предположил, что объект упал из космоса и представляет собой обломок грузового блока космического корабля Crew Dragon, который производит компания Илона Маска SpaceX.

По словам Макдауэлла, два сходных обломка обнаружили в Канаде и Австралии. Траектории падения всех трех объектов вписываются в его гипотезу. При этом связь канадского и австралийского обломков с Crew Dragon уже подтверждена.

Всего каждый из многоразовых кораблей Crew Dragon рассчитан на 15 полетов. В настоящее время SpaceX располагает четырьмя пилотируемыми кораблями и планирует построить еще один, который совершит свой первый полет в 2025 году. В компании уверены, что это будет последним построенным Crew Dragon, поскольку пяти таких кораблей достаточно для обеспечения потребностей НАСА.

В начале марта сообщалось, что один из кораблей Crew Dragon доставил на МКС космонавта Александра Гребенкина. Вместе с россиянином на борту находились астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.