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08:10, 2 августа 2024Бывший СССР

Украина осталась участником более 200 договоров в рамках СНГ

Захарова: Украина осталась участником более 200 договоров в рамках СНГ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Globallookpress.com

Украина осталась участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, это документы преимущественно торгово-экономической и социально-гуманитарной направленности, представляющие для киевских властей практический интерес. Один из них — Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

При этом Украина вышла из 134 соглашений СНГ, но это не влияет на развитие взаимодействия на площадке,

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина отказалась выплачивать долги странам Содружества. По его мнению. если страна будет выходить из организации, никто не потребует от нее выплат по долгам.

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      Илья Таксюр
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