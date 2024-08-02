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16:59, 2 августа 2024Россия

Украина попыталась атаковать Россию с воздуха

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного беспилотника ВСУ под Белгородом

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские военнослужащие пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести атаку с воздуха. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 16:15 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее оборонное ведомство сообщило об уничтожении по одному украинскому беспилотнику в 11 и 7 утра.

Кроме того, 2 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали хутор Климовое во время его визита в населенный пункт. По словам главы региона, во время разговора с местными жителями беспилотник атаковал автомобиль. Водитель успел покинуть машину и не пострадал.

ЖЗЛ
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