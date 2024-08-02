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12:24, 2 августа 2024Россия

Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Россию

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 11 утра по московскому времени дежурные военные сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Район уничтожения дрона и информацию о последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Помимо этого, беспилотник аналогичной конструкции сбили над регионом в 7:00.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино в результате удара дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Помимо этого, атакован жилой дом в селе Ржевка. Там также пострадал местный житель. Третий беспилотник, атаковавший Шебекинский городской округ, взорвался и упал на гараж.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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