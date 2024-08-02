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14:35, 2 августа 2024Бывший СССР

Украина вышла из соглашений об использовании правительственной связи с Россией и РБ

Украина вышла из соглашений об использовании правительственной связи с РФ и РБ

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

Украина вышла из соглашений об использовании правительственной связи с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Украина отказалась от намерений «становиться участником протокола о внесении изменений в Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Государств».

Ранее Украина покинула соглашения стран СНГ о вооруженных и стратегических силах. Помимо этого, на сайте президента Украины был опубликован указ о выходе из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения 1992 года.

До этого Мельничук сообщил, что Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве пограничных областей, а также из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области государственного испытания и охраны сортов растений.

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      Илья Таксюр
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