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15:39, 2 августа 2024Наука и техника

ULA и SpaceX получили 1,8 миллиарда долларов от Космических сил США

Компании ULA и SpaceX получили 1,8 миллиарда долларов от Космических сил США

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компании United Launch Alliance (ULA) и SpaceX в рамках фазы 2 программы National Security Space Launch (NSSL), предполагающей запуски космических аппаратов в интересах национальной безопасности, получили от Космических сил США дополнительные контракты на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает SpaceNews.

На пять лет от Пентагона ULA получила 1,1 миллиарда долларов, тогда как SpaceX — 661 миллион. Дополнительное финансирование обусловлено резким спросом на запуски в рамках фазы 2 программы NSSL.

Ранее издание сообщило, что Военно-воздушные силы США выбрали американские компании Blue Origin и Stoke Space Technologies для участия в программе Orbital Services Program 4 (OSP-4), предполагающей запуск малых спутников в интересах национальной безопасности.

В июне SpaceNews написало, что в рамках фазы 3 программы NSSL на пять лет от Пентагона компании Blue Origin, SpaceX и ULA получили контракты на общую сумму 5,6 миллиарда долларов.

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      Иван Потапов
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