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23:33, 2 августа 2024Мир

СМИ сообщили о взятых в Нигере в заложники россиянах

AFP: группировка GSIM заявила о взятии в заложники двух россиян в Нигере

Фото: Carsten Reisinger / imageBROKER.com / Global Look Press

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация),
 заявила, что взяла в заложники двух предполагаемых россиян в Нигере. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP), передает телеканал Al Arabiya.

В опубликованном GSIM видео двое мужчин, назвавшиеся русскими, утверждают, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны. Один из попавших в плен сообщил, что родился в России, однако жил на Украине. Второй рассказал, что прибыл в Нигер месяц назад, чтобы работать в российской компании.

При этом оба мужчины говорили по-английски. Видео не датировано. Когда произошло похищение также не уточняется.

На прошлой неделе стало известно о нападении на бойцов частной военной компании ЧВК «Вагнер» в Мали. Бои, продолжавшиеся пять дней, по предварительным данным, не смогли пережить несколько десятков человек.

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      Марина Совина
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