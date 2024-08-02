СМИ сообщили о взятых в Нигере в заложники россиянах

AFP: группировка GSIM заявила о взятии в заложники двух россиян в Нигере

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация),

заявила, что взяла в заложники двух предполагаемых россиян в Нигере. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP), передает телеканал Al Arabiya.

В опубликованном GSIM видео двое мужчин, назвавшиеся русскими, утверждают, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны. Один из попавших в плен сообщил, что родился в России, однако жил на Украине. Второй рассказал, что прибыл в Нигер месяц назад, чтобы работать в российской компании.

При этом оба мужчины говорили по-английски. Видео не датировано. Когда произошло похищение также не уточняется.

На прошлой неделе стало известно о нападении на бойцов частной военной компании ЧВК «Вагнер» в Мали. Бои, продолжавшиеся пять дней, по предварительным данным, не смогли пережить несколько десятков человек.