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13:51, 2 августа 2024Из жизни

Уставшая от жестоких шуток женщина похудела на 30 килограммов

Женщина из Индии сбросила 30 килограммов за полтора года самостоятельно

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Жительница Индии устала от жестоких шуток окружающих из-за лишнего веса и похудела на 30 килограммов за полтора года без помощи специалистов. Об этом она рассказала The Times of India.

Анага начала путь похудения в мае 2020 года. Во время карантина, связанного с эпидемией COVID-19, она самостоятельно искала рабочие методы для сброса веса, подбирала себе диеты. Так женщина решила скачать приложение для подсчета калорий и создала себе дефицит в 500-600 килокалорий, то есть ела на 500-600 килокалорий меньше, чем согласно рассчитанной приложением норме потребления. Она отказалась от сахара, муки и жареной еды, а также пила много воды.

Единственная проблема, с которой Анага столкнулась, пока соблюдала диету, — недостаток белка. Ей было сложно получать его в нужном количестве, потому что она вегетарианка. Также женщина регулярно выполняла высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) и практиковала быструю ходьбу.

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К декабрю 2021 года стала весить 63 килограмма. Как признается женщина, сейчас она чувствует себя гораздо увереннее и гордится своей выдержкой. Анага объяснила, что травля из-за лишнего веса может сильно ранить людей, страдающих от проблем с лишним весом. Она призвала судить окружающих по их личностным качествам, а не внешнему виду.

Ранее сообщалось, что жительница Индии постепенно похудела на 37 килограммов благодаря вегетарианской диете и занятиям спортом и избавилась от многолетней депрессии. Она заявила, что главное в правильном похудении — быть дисциплинированным, последовательным и не поддаваться мимолетным желаниям нарушить выбранный режим.

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      Юлия Юткина
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