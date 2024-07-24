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11:12, 24 июля 2024Из жизни

Женщина похудела на 37 килограммов и избавилась от депрессии

Жительница Индии похудела на 37 килограммов благодаря вегетарианской диете

Фото: Ambitious Studio* | Rick Barrett / Unsplash

Жительница Индии постепенно похудела на 37 килограммов благодаря вегетарианской диете и занятиям спортом и избавилась от многолетней депрессии. Свою историю она рассказала The Times of India.

Сунанда Рай призналась, что худшим годом в ее жизни стал 2017-й. Ей был 41 год, при этом она весила 82 килограмма и испытывала множество проблем со здоровьем. Врачи сказали, что она находится в состоянии предиабета. Кроме того, женщина страдала от остеоартрита и высокого артериального давления. В этот же период она разводилась с мужем, находилась в депрессии и испытывала симптомы тревожного расстройства.

Индианка рассказала, что лишний вес лишил ее возможность быть самой собой. Она куталась в просторные одежды, чтобы скрыть несовершенство фигуры и стыдилась даже выйти в магазин за продуктами.

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Именно тогда Рай решила заняться фитнесом, чтобы полностью измениться. После развода она с дочерью осталась без постоянного места жительства, однако это не помешало ей следовать намеченной цели. Женщина перешла на вегетарианскую диету, стала шесть раз в неделю заниматься силовыми тренировками в спортзале, а также проходить по 8-10 тысяч шагов в день. Кроме того, она наладила строгий режим сна — ложилась в 20:30, а вставала не позже 3:30 утра.

По мере потери лишнего веса, женщина постепенно обрела давно забытую уверенность в себе и вернула интерес к жизни. Кроме того, она избавилась от преследовавших ее болезней. К 2020 году она настолько преуспела в фитнесе, что сама стала тренером. Сейчас она весит 45 килограммов и помогает людям, которые испытывают те же проблемы, что были у нее. Рай заявила, что главное в правильном похудении — быть дисциплинированным, последовательным и не поддаваться мимолетным желаниям нарушить выбранный режим.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сумела сбросить 17 килограммов за год благодаря изменению диеты и регулярным упражнениям. Она решила похудеть после того как из-за лишнего веса попала в больницу.

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      Никита Савин
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