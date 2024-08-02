FT: в ЕК посоветовали Венгрии и Словакии найти альтернативу российской нефти

Еврокомиссия (ЕК) предложили найти Венгрии и Словакии найти альтернативу российской нефти, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на письмо комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса.

Таким образом странам ответили на жалобу о блокировке Украиной поставок из РФ. Еврокомиссар призвал активно проводить диверсификации и отметил, что значительное число стран ЕС удивлена, что Венгрия и Словакия все еще не изучили другие потенциальные варианты.

1 августа ЕК отказалась проводить срочные консультации по вопросам поставки нефти в эти две страны, сославшись на отсутствие угрозы для энергетической безопасности Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц заявил, что ЕК предпринимает очень серьезные усилия, направленные на уход от нефти, получаемой из России. Позднее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Загреб может снабжать Венгрию и Словакию нефтью через Адриатический нефтепровод JANAF.