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01:43, 2 августа 2024Мир

В Евросоюзе прокомментировали обмен заключенными между Россией и Западом

ЕС выразил удовлетворение обменом и освобождением заключенных в России граждан

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Европейском союзе прокомментировали освобождение ряда заключенных в России и Белоруссии, среди которых были граждане ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейскую дипломатическую службу.

«Евросоюз с облегчением воспринял освобождение и передачу на свободу за пределы России и Белоруссии ряда заключенных, в том числе граждан ЕС», — отмечается в заявлении организации.

Дипломаты подчеркнули, что заключенных освободили при содействии Турции.

Ранее в московский аэропорт «Внуково» из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными. Их встретил президент России Владимир Путин.

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      Марина Совина
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