В Германии отметили навязывание Россией Западу своих условий обмена заключенными

Die Welt: Россия навязала Западу свои условия обмена заключенными

России удалось навязать западным государствам свои условия в ходе исторического обмена заключенными. Это стало двойной победой для Москвы, сообщает немецкая газета Die Welt.

«В рамках исторической сделки Россия освобождает политических заключенных. Но это двойная победа Путина. Теперь Кремль диктует условия Западу», — пишет издание, отметив, что данное событие может создать опасные условия в будущем.

Ранее в московский аэропорт «Внуково» из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными. Их встретил президент России Владимир Путин.