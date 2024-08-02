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09:01, 2 августа 2024Экономика

В Германии заявили о банкротстве Украины

Дотком назвал закон Зеленского о внешнем долге признаком банкротства Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал закон о приостановлении выплат по внешнему долгу, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в социальной сети X.

Дотком назвал закон Зеленского признаком банкротства Украины.

«Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась», — заявил он.

31 июля Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу. Документ разрешает приостановить исполнение обязательств до 1 октября 2024 года.

Верховная Рада приняла законопроект 18 июля. Если бы этого не произошло до 1 августа, то Украина была бы вынуждена объявить дефолт.

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      Марина Совина
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