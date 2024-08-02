В Германии заявили о банкротстве Украины

Дотком назвал закон Зеленского о внешнем долге признаком банкротства Украины

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал закон о приостановлении выплат по внешнему долгу, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в социальной сети X.

Дотком назвал закон Зеленского признаком банкротства Украины.

«Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась», — заявил он.

31 июля Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу. Документ разрешает приостановить исполнение обязательств до 1 октября 2024 года.

Верховная Рада приняла законопроект 18 июля. Если бы этого не произошло до 1 августа, то Украина была бы вынуждена объявить дефолт.