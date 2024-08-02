В Ивано-Франковске переименуют улицу в честь Фарион

«Общественное»: в Ивано-Франковске улицу Гвардейскую переименуют в честь Фарион

В Ивано-Франковске переименуют улицу Гвардейскую в честь экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, передает издание «Общественное».

Об этом заявила заместитель директора департамента образования и науки городского совета Ольга Шендрик: «Будет изменено название улицы в память Ирины Фарион». Программу поддержал 31 депутат горсовета.

Помимо этого, в честь Фарион Шендрик предложила проводить ярмарки с местными писателями и советами, чтобы «популяризовать украинское слово» и призвать всех жителей города общаться исключительно на украинском языке.

Ранее стало известно, что переименование улицы в честь Фарион одобрили во Львове. Отмечается, что окончательное решение об этом будет принято после консультаций с родственниками политика по выбору подходящей улицы.