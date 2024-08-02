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13:16, 2 августа 2024Бывший СССР

В Кремле оценили роль Лукашенко в обмене заключенными

Песков: Кремль признателен Лукашенко за содействие в обмене заключенными

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Москва признательна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в составлении цепочки обмена заключенными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы должны дать высочайшую оценку взаимодействия, которое осуществлялось с КГБ, с МИДом Белоруссии, и тому содействию, которое лично оказал президент Лукашенко в составлении такой срочной цепочки, и выразить признательность за это», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что внутренняя кухня переговоров по масштабному обмену заключенными между Россией и странами Запада не может быть публичной. По его словам, договоренности по обмену обсуждались между ФСБ и ЦРУ.

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      Александр Курбатов
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