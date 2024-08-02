В Кремле оценили роль Лукашенко в обмене заключенными

Песков: Кремль признателен Лукашенко за содействие в обмене заключенными

Москва признательна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в составлении цепочки обмена заключенными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы должны дать высочайшую оценку взаимодействия, которое осуществлялось с КГБ, с МИДом Белоруссии, и тому содействию, которое лично оказал президент Лукашенко в составлении такой срочной цепочки, и выразить признательность за это», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что внутренняя кухня переговоров по масштабному обмену заключенными между Россией и странами Запада не может быть публичной. По его словам, договоренности по обмену обсуждались между ФСБ и ЦРУ.