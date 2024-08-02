В Литве женщину лишили гражданства из-за российского паспорта

Сотрудницу департамента миграции Литвы лишили гражданства за российский паспорт

В Клайпеде сотрудницу миграционной службы лишили гражданства Литвы из-за российского паспорта. Сообщение об этом ведомство опубликовало на своем сайте.

По утверждениям департамента миграции республики, в 2022 году женщина получила российский паспорт, не уведомив об этом в установленном порядке ведомство, в котором сама же работала.

Об этом стало известно в ходе проверки данных граждан Литвы, которые часто выезжают в Россию и Белоруссию. Специалисты департамента миграции обратили внимание на то, что сотрудница ведомства сообщила не обо всех своих выездах, после чего они начали разбирательство. По итогам проверки женщину отстранили от службы и лишили литовского гражданства.

Кроме того, департамент Миграции предложил Агентству государственного управления ввести новые правила, в соответствии с которыми все люди, претендующие на работу в госучреждениях, были бы обязаны декларировать все имеющиеся гражданства.

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте пообещала найти всех граждан республики с российским паспортом, не сообщивших ранее о его получении и не имевших право на двойное гражданство. По состоянию на 24 июля, литовского паспорта лишились шесть человек с российским гражданством.