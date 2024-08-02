В Минздраве Якутии раскрыли данные о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком

Минздрав Якутии: пять граждан после ДТП с грузовиком поместили в реанимацию

В микроавтобусе, врезавшемся в стоящий грузовик на трассе в Алданском районе Якутии, помимо взрослых находились четверо детей. Десять пострадавших доставили в Алдан, девятерым из них потребовалась медицинская помощь. Пять граждан поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Такие данные о пострадавших раскрыли в республиканском Минздраве.

В ведомстве пояснили, что еще у одного человека состояние крайне тяжелое. Для лечения пострадавших начали проводить телемедицинские консультации с республиканскими медицинскими учреждениями Якутска.

Авария произошла на 786-м километре федеральной трассы «Лена» неподалеку от города Томмот Алданского района. К ликвидации последствий были привлечены 21 человек и 10 единиц спецтехники.

До этого стало известно, что в Краснодарском крае грузовики раздавили легковую машину с детьми.