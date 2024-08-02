В Москве отрыли новый городской вокзал

Собянин открыл городской вокзал «Митьково» на МЦД-3

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый городской вокзал «Митьково» на маршруте D3 Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщает «Москва 24».

Вокзал расположен на железнодорожной ветви, соединяющей Ленинградское и Казанское направления. Попасть на станцию можно со стороны Русаковской улицы. Благодаря новой станции пассажиры смогут экономить до 20 минут времени в пути. К примеру, поездка от «Митьково» до «Ховрино» займет всего 25 минут, до «Петровско-Разумовской» — 13 минут, «Останкино» — 10 минут, «Выхино» — 22 минуты. Ближе для москвичей окажется и парк «Сокольники».

Ожидается, что вокзалом будут пользоваться более шести тысяч человек в день, а к 2030 году эта цифра поднимется до 12 тысяч. Попасть на него можно со стороны Русаковской улицы.

Ранее в московском метро появились необычные турникеты с человеческий рост. Их уже можно наблюдать на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии. Для прохода через новый турникет требуется приложить карту не к желтому кругу, а к вертикальной черной панели.