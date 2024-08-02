В Раде назвали самые коррумпированные министерства на Украине

Железняк: на Украине считают самыми коррумпированными Минэнерго и Минобороны

На Украине граждане считают самыми коррумпированными министерствами Минэнерго и Минобороны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк со ссылкой на опрос, который он провел в своем Telegram-канале.

«Ну ожидаемая "победа" по опросу по коррупции в министерствах — это Минэнерго, 77 процентов. Учитывая, сколько я пишу о Галущенко (Министр энергетики Герман, — прим. «Ленты.ру») — неудивительно. Далее с отрывом по оценкам идет Минобороны (67 процентов) и МВД (59 процентов)», — написал он.

При этом, по результатам опроса, больше всего украинцы доверяют Министерству иностранных дел республики и Минцифры, недоверие к которым среди граждан составило 7 и 11 процентов соответственно.

Ранее глава украинской государственной корпорации «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Глава госкорпорации также обвиняется в злоупотреблении служебным положением.