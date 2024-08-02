В России обнаружили фальшивые Marlboro и Kent на сотни миллионов рублей

ФСБ нашла производство фальшивых Marlboro и Kent на 800 миллионов рублей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнаружила на производстве в Калуге фальшивые сигареты известных брендов на сотни миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК.

Речь идет о марках Marlboro, Kent, Rothmans, а также белорусском бренде Корона Kalipso. Всего сотрудники изъяли на Калужской табачной фабрике (КТФ) больше 6,2 миллиона пачек сигарет на общую сумму около 800 миллионов рублей. Кроме того, ФСБ нашла около 300 тысяч поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тысяч поддельных марок «Гознака», которые клеили на контрафактную продукцию.

На предприятии провели выемку документов, а в проводимой проверке принимали участие сотрудники Федеральной налоговой службы, сообщили источники. «Мероприятия связаны с пресечением выявленных фактов производства неучтенной табачной продукции и уклонения от уплаты налогов», — объяснил собеседник издания.

КТФ позиционирует себя как производитель сигарет различных ценовых категорий. Предприятие выпускает, в частности, продукцию марок G Armani Style, Uberto Gucci, Faraon, «Аргумент», «Титан» и Laser. Прибыль компании в 2023 году составила 78,57 миллиона рублей, выручка — 508,57 миллиона. В феврале 2019 года продукцию фабрики на 19,05 миллиона рублей закупил ФГУП «Торговый дом "Кремлевский"» Управления делами президента.

За первые шесть месяцев 2024 года траты россиян на сигареты выросли. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), с начала года торговые сети и табачные магазины РФ заработали 659 миллиардов рублей — на 19 процентов больше, чем в 2023-м и на 39 — чем в 2022-м годах соответственно.